Cidades Último desejo de mãe é enterrar filho desaparecido em Aparecida de Goiânia Adolescente de 12 anos sumiu após ele e um rapaz, de 21, serem abordados por policiais militares na Vila Brasília. Mulher diz que vida acabou e que a saudade do garoto é atenuada em visitas ao parque que leva o nome do menino, no Setor Mansões Paraíso

Aos 52 anos, 17 deles à espera de uma resposta do paradeiro do filho Murilo, que sumiu aos 12, Maria das Graças Soares Lucena afirma ter como sonho de vida localizar os restos mortais do caçula. “Tenho a esperança de encontrar a ossada e enterrar. Dar um bom lugar para ele”, diz. Leia também: Murilo desapareceu em 2005, aos 12 anos Processo...