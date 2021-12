Últimos pacientes de Covid-19 começam a deixar o HCamp de Goiânia

Hospital de Campanha (HCamp) de Goiânia não irá receber mais pacientes para o tratamento da Covid-19. As duas pessoas internadas na unidade de saúde atualmente serão transferidas para que a o espaço comece a passar por intervenções para se tornar o Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecap). A intenção é que as modificações comecem ainda na segunda quinzena deste mês.

No início desta terça-feira (14), das cem vagas disponíveis no HCamp de Goiânia, três estavam sendo utilizadas: duas em Unidades de Terapia Intensiva (UTIs) e uma em enfermaria. Entretanto, durante a tarde, um paciente da UTI foi transferido para outra unidade de saúde. De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO), as outras pessoas internadas também serão transferidas, provavelmente para o Hospital de Doenças Tropicais (HDT).

PM de Goiás tem segundo morto durante teste físico em 40 dias

A Polícia Militar de Goiás (PM-GO) registrou a segunda morte durante um Teste de Aptidão Física (TAF) em menos de 40 dias. Desde 2019, são três casos do tipo na corporação. O tenente Breno Alves Cipriano Silva, de 33 anos, foi a última vítima, neste domingo (12), em Goiânia.

Silva tentava entrar para o Batalhão de Choque tentava concluir uma corrida de 5 km em 30 minutos na pista do Autódromo Internacional de Goiânia, mas caiu no meio do asfalto antes de finalizar a prova. Ele chegou a ser socorrido e levado ao Hospital Anis Rassi, mas não resistiu. O militar era lotado no 27º Batalhão da PM-GO, em Senador Canedo.

Apuração sobre obra em ONG de Goiânia vai durar 60 dias

A investigação da Controladoria-Geral do Município (CGM) sobre o uso de servidores da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana (Seinfra) na construção de um Centro de Capacitação Profissional localizado em área pública cedida desde 2019 à organização não-governamental (ONG) Mais Ação deve durar 60 dias. O prazo é contado desde o dia da notificação, que foi realizada no dia 9 deste mês.

No entanto, no dia 8, mesmo dia em que reportagem do POPULAR mostrou a situação, o prefeito Rogério Cruz (Republicanos) ordenou a suspensão da obra com os funcionários públicos. “O prefeito determinou ainda à Controladoria Geral do Município que apure os fatos relatados na denúncia, devendo emitir relatório acompanhado de todos os documentos comprobatórios com total esclarecimento dos fatos no prazo máximo de 48 (quarenta e oito) horas”, informou o Paço em nota.