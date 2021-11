Cidades 1.350 quilômetros de rodovias estaduais em Goiás sofrem com buraco e lama Trechos de estradas estaduais estão com defeitos ou se tornam atoleiros com a chegada das chuvas. Há locais que apresentam problemas conhecidos pelo menos desde 2016

Os viajantes pelas rodovias estaduais neste final de ano estão com problemas para desviar de buracos, cascalhos, vegetação ou lama em pelo menos 1.350 quilômetros. A situação tem se agravado ainda mais em decorrência do período chuvoso. “O que era ruim, está ficando pior”, afirma o presidente do Sindicato dos Transportadores Autônomos de Cargas de Goiás (Sinditac-GO), ...