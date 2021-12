Ao menos 10 barragens no Estado da Bahia têm risco de romper, segundo o Corpo de Bombeiros local. Mesmo com a queda no volume de chuva nos últimos dias, rios e barragens estão com o nível de água muito alto. A região sofre com fortes precipitações desde novembro.

Para não romper, a barragem da Pedra, perto de Jequié, trabalha com seis das suas sete comportas abertas. Isso faz o volume de água do Rio de Contas subir. Comunidades ribeirinhas foram atingidas.

Na barragem da Pedra do Cavalo, uma das mais importantes da Bahia, o rio Paraguaçu chegou a atingir o seu volume máximo.

Já o município de Itambé está sob alerta. Na tarde de segunda-feira (27), o nível dos dois rios que cortam a cidade voltou a subir. A prefeitura pediu para os moradores saírem das áreas mais baixas.

Em Cândido Sales, comunidades voltaram a ficar alagadas.

Há cerca de um mês, o Rio Cachoeira, o maior da região, está acima do nível normal. Ele passa por 11 municípios. As cidades mais afetados pelas chuvas foram: Itabuna, Ilhéus, Itabela, Jucuruçu, Itororó, Itamaraju, Milagres, Mutuípe, Prado, Ubatã, entre outros municípios localizados no Sul e Sudoeste do Estado.

Na noite de segunda-feira (27), o governador da Bahia, Rui Costa (PT), anunciou novas medidas para dar assistência às vítimas das chuvas no Estado. Ações vão desde ajuda financeira a descontos em conta de água e doação de geladeiras.

Segundo previsões do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), de terça para quarta-feira (28-29), a chuva volta a ficar mais intensa no Estado. Depois disso, a previsão é que dê uma trégua, pelo menos nas regiões mais atingidas até então.