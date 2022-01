Cidades 134 entidades de vários Estados assinam nota em repúdio à morte de quatro homens por PMs na chapada Organizações denunciam abusos que teriam sido cometidos na operação e pedem uma investigação rigorosa dos fatos

Mais de 130 organizações de todo o Brasil assinam uma nota pública em repúdio à morte de quatro homens durante ação policial na zona rural de Cavalcante, na última quinta-feira (20). As entidades denunciam abusos que teriam sido cometidos na operação e pedem uma investigação rigorosa dos fatos. A nota diz que, no dia do ocorrido, o Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) ...