Cidades 14 cidades goianas se preparam para desastres causados por chuvas torrenciais Precipitação nestes municípios pode chegar a até 500 milímetros. Outros 56 podem receber 250 mm de chuvas. Defesa Civil implantou sete postos para dar socorro a estas localidades afetadas por tempestades

Ainda sob a influência do fenômeno La Niña, o Centro-Norte de Goiás se prepara para novos períodos de chuvas torrenciais, a exemplo do que ocorreu no fim de 2021 e início deste ano. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), da Secretaria de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (Semad), prevê mais de 500 milímetros (mm) de precipi...