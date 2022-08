Cidades 15 bairros estão sem asfalto em Goiânia Além da pavimentação, setores sofrem com falta de outros serviços, como a rede de esgoto e a passagem de linhas de ônibus. Doze estão esperando há pelo menos 17 anos

Em 15 bairros de Goiânia, os moradores ainda convivem com a falta de asfalto na porta das residências, dividindo os problemas anuais com a lama na época de chuva e com a poeira durante a seca. A população residente em doze desses setores espera há pelo menos 17 anos pelo benefício em razão de diversas promessas das administrações municipais ao longo dos anos. Isso ocor...