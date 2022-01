Ao menos 16 municípios goianos decretaram situação de emergência em razão dos estragos causados pelas chuvas que castigam principalmente as regiões Nordeste, Norte e Centro de Goiás. E a previsão para os próximos dias continua para temporais que devem vir acompanhados de raios, rajadas de ventos, e podem provocar alagamentos e cortes de energia.

A estimativa do governo estadual é de que 2,4 mil moradores desses locais afetados estão isolados. Muitas dessas cidades têm comunidades que moram em locais de difícil acesso e, por conta do bloqueio de pistas e pontes danificadas pelas chuvas, estão dependendo da chegada de ajuda por barcos ou veículos com tração traseira.

No momento, os decretos foram estabelecidos para Alto Paraíso de Goiás, Colinas do Sul, Teresina de Goiás, Cavalcante, Monte Alegre de Goiás, Campos Belos, Divinópolis de Goiás, São Domingos, Iaciara, Formoso, Niquelândia, São João D’Aliança, Guarani de Goiás, Flores de Goiás, Nova Roma e Minaçu.

Contudo, esses não são os únicos afetados. Como mostrou O POPULAR, as fortes chuvas que caíram em Iporá, no Oeste goiano, hoje, elevaram o volume de águas do Córrego Tamanduá. Segundo o Corpo de Bombeiros, alguns alagamentos foram registrados na marginal do córrego, que passa pela cidade, e no Setor Brisa da Mata, na região leste do município.

Em vídeos que estão circulando em grupos do WhatSapp é possível ver o volume das águas e um deles mostra o desabamento de um muro. De acordo com a corporação, a água não invadiu residências e não há registro de desabrigados, mas em alguns lotes, onde há construções, ocorreram danos materiais.

Previsão do tempo

A zona de convergência do Atlântico Sul (ZCAS) continua atuando sobre Goiás. Trata-se da formação de corredores de umidade que atuam desde dezembro no Estado, provocando fortes e constantes chuvas. Para este fim de semana, a previsão é de que as precipitações sigam intensas em todo o Estado, com alerta para as regiões Norte, Nordeste, Centro e Oeste (Vale do Araguaia).

"As pancadas de chuvas isoladas podem ser volumosas, acompanhadas de rajadas de vento e raios", diz boletim Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O gerente do Cimehgo, André Amorim, disse que os municípios que estão na rota das chuvas foram alertados. "Repassei um alerta para o pessoal de Porangantu para tomar cuidado, ja choveu (nos últimos dias) e vai chover mais", diz Amorim.

Na região do Vale do Araguaia, os municípios de Goiás, Iporá, Jaraguá e São Luís de Montes Belos devem receber grande volume de água no fim de semana. "Estamos com olhar de atenção para região Central de Goiás, pouco acima de Goiânia", explica Amorim. O fim de semana na capital também deve ser de chuvas intensas.

O gerente do Cimehgo explica que as chuvas que atingem o Estado são bem localizadas, ou seja, as nuvens permanecem por um longo tempo sob uma mesma região. Nesse sentido, há possibilidade de transbordamento de rios e córregos nessas regiões. O Cimehgo notificou a Defesa Civil e Corpo de Bombeiros Militar a respeito das regiões que estão sob alerta.