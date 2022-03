Cidades 2,8 mil presos do CPP em Aparecida ficam 15 horas sem comida e não têm água potável Relatório feito pela Defensoria Pública em fevereiro aponta para má qualidade da alimentação e superlotação nas celas do presídio destinado a presos provisórios. Espaço tem capacidade para pouco mais de 900 pessoas e teria mais que o triplo.

Relatório elaborado pela Defensoria Pública do Estado de Goiás (DPE-GO) aponta uma realidade insalubre vivida pelos mais de 2,8 mil presos da Casa de Prisão Provisória (CPP), do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. A inspeção foi feita no dia 4 de fevereiro para apurar possíveis violações de direitos humanos e dos aspectos estruturais da unidade. A CPP tem capacidad...