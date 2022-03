Cidades 200 pássaros são apreendidos pela PRF em bagageiro de ônibus, em Rio Verde Pássaros estavam sendo transportados em duas malas sem ventilação. Suspeito pelo crime foi multado em R$ 100 mil

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 200 canários da terra na manhã desta quinta-feira (31) no bagageiro de um ônibus, em Rio Verde. As aves estavam dentro de gaiolas em duas malas diferentes. O homem, que seria o dono, foi levado para a delegacia e multado no valor de R$ 100 mil pelo Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renová...