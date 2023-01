O ano que termina foi mais um de grandes obstáculos e muita luta para o setor cultural. Uma “tempestade perfeita” se formou sobre a área. À eclosão da pandemia de Covid-19 no início de 2020, que inviabilizou, por longo tempo, apresentações públicas e projetos que davam sustento a milhões de trabalhadores, somou-se um desmonte implementado pelo governo de Jair Bolsonaro, que extinguiu o Ministério da Cultura, desidratou a Lei Rouanet – principal mecanismo de financiamento da área –, e vetou verbas. Foi um 2022 de embates para que leis de apoio fossem efetivadas.

Batizadas com os nomes de dois artistas que morreram vítimas de Covid, o compositor Aldir Blanc e o humorista Paulo Gustavo, as duas leis, elaboradas no Congresso Nacional, destinavam recursos emergenciais para socorrer artistas e financiar projetos. A liberação dessas verbas sempre foi um cabo de guerra entre a classe artística e o governo federal. Em 2022, enfim, ambas foram promulgadas, mas com resistência da gestão Bolsonaro. A lei Aldir Blanc 2 prevê o repasse de 3 bilhões de reais aos Estados pela União. Já a lei Paulo Gustavo estabelece a divisão de 3,860 bilhões entre Estados e municípios.

Bolsonaro chegou a vetar integralmente o texto da lei Aldir Blanc 2, decisão que foi derrubada pelo Congresso, que promulgou o dispositivo de financiamento em julho. O mesmo aconteceu com a Lei Paulo Gustavo, cuja maior parte do montante se referia a verbas do Fundo Nacional de Cultura que estavam paradas sem a destinação correta, sobretudo para o setor do audiovisual. As alegações de falta de recursos, do Ministério da Fazenda, não convenceram deputados e senadores, que obrigaram o governo a repassar as verbas.

Essas lutas foram desgastantes para a área, que se viu em grandes incertezas em uma gestão marcada pelo enfraquecimento da cultura no governo, relegando seus destinos a uma Secretaria Nacional que, em vários momentos, gerou polêmicas. Seus ocupantes – Roberto Alvim, demitido após fazer um vídeo com alusões ao nazismo; Regina Duarte, que ficou apenas três meses no cargo; e Mário Frias, que adorava se envolver em bate-bocas públicos – não deixaram marcas positivas.

Agora, há muita expectativa para 2023. A maior delas refere-se à recriação do Ministério da Cultura, pelo novo governo Lula, que terá como titular a cantora Margareth Menezes.

“A retomada do Ministério da Cultura e o convite a Margareth Menezes é uma esperança que renasce. Que tenhamos um ministério atuante. É meu desejo e minha expectativa, com certa dose de otimismo”, define diz Ubirajara Galli, presidente da Academia Goiana de Letras.

O grande desafio para 2023 é promover a retomada cultural, científica e educacional do Brasil. Essa é a avaliação da classe artística, tanto pelos impactos da pandemia quanto pelo apagão que esses setores experimentaram durante nos últimos quatro anos.

“A expectativa é de que os artistas e intelectuais sejam ouvidos, recebam incentivo do Ministério da Cultura, ao invés de maltratados como párias pelas autoridades, como foram nesses últimos anos. É um momento de esperança, onde a cultura suceda a barbárie”, avalia Nilson Jaime, presidente do Instituto Cultural Bernardo Élis para os Povos do Cerrado (Icebe).

As perspectivas também são positivas, tanto no plano federal quanto estadual, na avaliação do cineasta Pedro Novaes, diretor da Associação das Produtoras de Cinema e TV de Goiás. “No federal, além de termos novamente um Ministério da Cultura com pessoas que compreendem a importância do tema para o desenvolvimento do País, já temos garantidos no orçamento da União os recursos para a Lei Paulo Gustavo, que deve injetar uma quantidade muito significativa de recursos na área, além da perspectiva de retomada e regularização dos mecanismos de fomento, como o Fundo Setorial do Audiovisual”, lista.

“Mais que isso, tem-se a perspectiva de formulação e implementação, de fato, de políticas culturais, algo que deixou de existir nesse governo desastroso que felizmente está acabando”, acrescenta Pedro. “No audiovisual, o novo governo já acena com a discussão da regulamentação das plataformas de streaming, que são hoje um player fundamental na produção de conteúdo, mas que operam sem nenhum tipo de obrigação legal”, aponta.

Há uma percepção generalizada de que a área cultural é uma espécie de sobrevivente após 4 anos de Jair Bolsonaro, algo que aumenta as expectativas quanto ao governo Lula. “O primeiro passo foi dado com a interrupção deste ciclo nefasto em todas as esferas, sobretudo com o setor cultural”, afirma o diretor Norval Berbari, que por 20 anos presidiu a Federação de Teatro do Estado de Goiás. “A reconstrução do setor cultural impacta também nas ações afirmativas de justiça social, educação e meio ambiente”, pondera.

“Acredito ser consenso entre os agentes culturais que o ano de 2023 promete ser promissor para o segmento. O ponto central é a recriação do Ministério da Cultura. No governo anterior havia uma secretária especial, que não tinha o mesmo status e potencial de verba”, argumenta Ademir Luiz, presidente da União Brasileira de Escritores - Seção Goiás (UBE Goiás). “Inicialmente, as ações mais importantes estão ligadas à Lei Aldir Blanc 2 e Lei Paulo Gustavo, que já estão aprovadas e com recursos previstos no orçamento. Serão milhões de reais distribuídos para estados e municípios”, destaca.

Gestor de órgão federal em Goiás, Allyson Cabral, superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan) no Estado também está otimista. “Esperamos com muito otimismo a recriação do Ministério da Cultura. A aplicação de investimentos no setor patrimonial, na restauração e manutenção de edifícios tombados pela União reforçam nossa perspectiva de um olhar mais atento por parte do setor público”, diz.

Allyson destaca que há ações do Iphan já encaminhadas em Goiás e a expectativa é que elas não sejam interrompidos. “Esperamos que sejam atendidas no próximo ano, agora contando com a sensibilidade da nova ministra da Cultura”, conclui.

Estado

As cobranças e expectativas da área cultural, que são muitas no plano federal, também existem no âmbito estadual. “No plano estadual, o que se espera é um nome comprometido com a área na Secult, que a cultura receba a prioridade política que merece e que possamos começar a ter estabilidade e previsibilidade nas políticas, sobretudo com um calendário regular pro Fundo Estadual de Cultura e mecanismos para que a Lei Goyazes possa se tornar mais eficaz, já que hoje poucos produtores culturais têm conseguido de fato acessar seus recursos”, aponta Pedro Novaes.



Palácio da Cultura

Presidente da Academia Goiana de Letras (AGL) Ubirajara Galli, está esperançoso quanto às esferas nacional e estadual, mas no âmbito municipal sobram críticas. “Tivemos ameaça de fechamento das bibliotecas das escolas municipais em Goiânia. Por mofo, por falta de espaço? Aí tem que fechar uma conquista, uma perspectiva, toda uma vida que o livro pode proporcionar? A não reedição da Coleção Prosa e Verso, o espaço que seria o Palácio da Cultura, que acabou não se concretizando, tudo isso é lamentável”, avalia.

Em março, o antigo prédio da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), no Bosque dos Buritis, chegou a ser anunciado como o novo Palácio da Cultura pela Prefeitura de Goiânia. No entanto, os deputados estaduais aprovaram projeto de lei que doou o prédio modernista ao Tribunal de Contas dos Municípios (TCM). O órgão deve se mudar para o local. O texto apresentado pelo presidente da Casa, Lissauer Vieira (PSD), também revogou a lei de 2013 que autorizava a doação do imóvel de valor arquitetônico à Prefeitura de Goiânia.



