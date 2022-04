Cidades 21 cidades de Goiás deixam de aplicar o mínimo na Educação Parte dos municípios de Goiás deixou de investir os 25% da arrecadação exigidos pela Constituição Federal. Por causa da pandemia, Congresso aprova PEC e flexibiliza punições

Um total de 21 municípios goianos não atingiram, em 2020, o investimento mínimo de 25% da arrecadação total de impostos na educação, que é determinado pela Constituição Federal. Os dados são do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás (TCM-GO). Estas cidades devem ser beneficiadas pela Proposta de Emenda Constitucional (PEC) aprovada no Congresso Nacional nesta ...