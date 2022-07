Cidades 21 mil cestas da Prefeitura de Goiânia encalham Alimentos deveriam ser para famílias carentes da capital, mas estão parados no depósito da Conab desde março. Açúcar perdeu o prazo de validade e será trocado

A Prefeitura de Goiânia vai substituir pacotes de açúcar que estavam em cerca de 21 mil cestas básicas armazenadas desde março em um galpão da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab) no Setor Jaó. Não haverá custo para o poder público. Os alimentos são destinados a famílias goianienses cadastradas no Sistema Único de Assistência Social (Suas) e no Cadastro Único ...