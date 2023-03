Cidades 22 cidades de Goiás registram menos chuvas O município de Posse, no Nordeste goiano, foi o que mais sofreu, recebeu só 36% da precipitação aguardada para o mês de fevereiro. Cenário preocupa porque seca se aproxima

Apesar das fortes chuvas que atingiram Goiás em fevereiro, ao menos 22 municípios sofrem com precipitação bem abaixo do previsto pelo Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo). O cenário é visto como preocupante, pois o período de seca se aproxima, e a expectativa é que as chuvas demorem mais a voltar devido ao fenômeno El Niño, que deve ...