Cidades 23 cidades de Goiás precisam fechar atividades não essenciais, indica mapa de calor Atualização dos números da pandemia demanda que outras 165 cidades endureçam medidas de contenção contra a Covid-19. Cumprimento de recomendações é incerto

Com piora nos números da pandemia de Covid-19, 23 cidades goianas estão com indicação para fechar todas as atividades não essenciais. Elas estão nas duas regiões que, nesta sexta–feira (22), foram classificadas em vermelho, o pior patamar do mapa de calor atualizado semanalmente pelo Estado. Outras 165 cidades ficaram na faixa laranja e precisam reduzir a capacidade d...