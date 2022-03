Cidades 23 trabalhadores são resgatados de carvoarias em condições análogas à escravidão em Cristalina Funcionários não tinham acesso à água potável, equipamentos de proteção e treinamento para operar equipamentos, como motosserra e tratores. Alguns só recebiam depois de 60 dias trabalhados e dormiam em lugares infestados por percevejos

Vinte e três trabalhadores foram resgatados de duas carvoarias em Cristalina, no entorno do Distrito Federal, em condições análogas à escravidão contemporânea, na modalidade trabalho degradante. Uma operação foi realizada entre os 7 e 11 de março pelo Grupo Especial de Fiscalização Móvel (GEFM), composto pelo Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), Minist...