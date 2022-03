Cidades 24 árvores são retiradas da Praça Cívica, em Goiânia, para instalação de plataformas de embarque Retirada das árvores foi feita neste final de semana, com pareceres favoráveis da Amma e do Iphan. Consórcio terá de fazer compensação ambiental e replantar 360 mudas na região da Praça

Quem passa pela Praça Cívica já consegue ver a mudança do cenário por conta das obras do Bus Rapid Transit (BRT). As 24 árvores que faziam sombra e compunham a história do local foram retiradas para a implantação das plataformas de embarque e desembarque de passageiros do transporte coletivo. A mudança de visual do canteiro central da Rua 82 já foi motivo de reclamações d...