Cidades 28, 9 mil contribuintes "sumiram" de lista de isenção ou redução do IPTU em Goiânia Levantamento apresentado pela Secretaria Municipal de Finanças nesta semana sobre o impacto com as mudanças no IPTU apresenta quadro mais grave do que o entregue aos vereadores em setembro, durante tramitação do projeto na Câmara.

Os dados divulgados pela Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) de Goiânia na segunda-feira (31) a respeito do que o executivo afirma ser o impacto com as mudanças no cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) e do Imposto Territorial Urbano (ITU) são mais graves para os contribuintes do que o levantamento apresentado aos vereadores pelo executivo no final d...