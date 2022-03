Cidades 3º edição do Mutirão Governo de Goiás estará de volta nos próximos dias em Goiânia Para realizar os procedimentos serão distribuídas 2 mil senhas, ao longo dos três dias, para atendimentos no estacionamento do Shopping Portal Sol

O Governo de Goiás, por meio da Secretaria do Estado da Saúde (SES-GO), estará oferecendo ações de saúde durante a 3ª edição do Mutirão Governo de Goiás nos dias 11, 12 e 13 de março. O serviço será no estacionamento do Shopping Portal Sol, em Goiânia, com atendimentos na sexta-feira (11), das 12 às 17hrs, no sábado (12), das 7 às 16hrs e no domingo (13) das 7 às 12hrs. Para realiz...