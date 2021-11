A iniciativa é da startup Ideias de Futuro em parceria com o Google e a Secretaria de Educação de Goiás, e integra o Change The Game, programa mundial do Google para ampliar a representatividade feminina no universo de jogos para celular

Até as 23h59 do dia 22 de novembro, toda a rede de ensino de Goiás poderá se inscrever no Workshop Change The Game. A imersão é 100% on-line e voltada para alunos do 7º ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio. A ação integra o desafio idealizado pelo Google e oferecido em apenas dois países no mundo, EUA e Brasil. E as vagas são limitadas às 30 primeiras escolas do estado que se inscreverem, no site: bit.ly/OficinaCTG. Para participar basta vontade, papel e caneta.

A metodologia e a aplicação são da startup de inovação social para a educação, Ideias de Futuro e tem o objetivo de mostrar o que está por trás da construção de jogos eletrônicos, elementos tão presentes no dia a dia desses jovens e que pode e deve ser visto como uma possibilidade de carreira. Derrubar o estereótipo negativo com relação à atuação feminina no desenvolvimento de games é o foco central do Change The Game. Mas o workshop é aberto para alunas, alunos e educadores.

“Sob o aspecto didático, o Workshop coloca em prática a criatividade e o pensamento analítico de jovens, ao desafiar alunas e alunos a idealizar um game, elaborar fluxo de jogabilidade, dinâmica, e aprofundamento de personagens”, destaca a diretora-geral da Ideias de Futuro, Jaciara Cruz. Esse projeto para a rede de Goiás é resultado de uma parceria com a Secretaria de Educação do Estado, que apoiou a relevância do tema a estudantes goianos. E a Ideias de Futuro, com o Google Play, dedica o mês de novembro para levar essa trilha de aprendizado a esses jovens.

O Superintendente de Tecnologia da Secretaria de Educação do Estado de Goiás, Bruno Correia avalia a parceria como uma demanda essencial para atender os jovens porque considera o atual cenário a partir das mudanças sociais drásticas e recentes. “O Change The Game vem proporcionar uma preparação para as oportunidades que já estão batendo na porta dos nossos jovens. Por isso, trata-se de parceria contextualizada e motivante”, o Secretário de Educação do Estado de Goiás, Bruno Correia.

Mais de nove mil alunos de 140 escolas já participaram do workshop Change The Game. Destes, 67% consideraram seguir a carreira de games, após essa experiência. O conteúdo é transmitido de forma dinâmica e interativa, durante 1 hora. Carreiras em Games; Mulheres na Indústria de Games; Empresas Brasileiras que se Destacam no Mercado e a Atividade de Criação de Games são os temas do workshop. Todos os estudantes poderão emitir seu certificado de participação na oficina.



Serviço

O quê: Workshop de Criação de Games para Escolas de Goiás

Quando: Novembro 2021

Formato: On-line

Duração: 1 hora

Inscrições: site - bit.ly/OficinaCTG

Valor: Gratuito

Quem pode participar: educadores, alunas e alunos do 7º ano do ensino fundamental ao último ano do ensino médio

OBS: Vagas limitadas às 30 primeiras escolas inscritas. Escolas particulares entram em fila de espera. Todos os participantes recebem certificados emitidos pelo Google Play