Cidades 31 milhões de doses de vacina estão paradas Imunizantes estão no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos da pasta em Guarulhos, na Grande São Paulo

O Ministério da Saúde tem 31,7 milhões de doses da vacina da Janssen contra a Covid-19 paradas no Centro de Distribuição de Insumos Estratégicos da pasta em Guarulhos, na Grande São Paulo. Foram entregues pela pasta apenas 9,2 milhões de doses para os estados.No total, a pasta obteve 41 milhões de doses do imunizante, sendo 38 milhões adquiridas em um contrato com o la...