Cidades 35 PMs atuaram em operação que resultou em 8 mortes em Goiás Inquérito encaminhado para a Justiça afirma que policiais agiram em legítima defesa contra suspeitos de integrar quadrilha que pretendia roubar banco em Nova Crixás. Grupo foi monitorado por 5 dias até o momento da abordagem

A operação policial em Araçu no dia 7 de dezembro que resultou na morte de oito suspeitos de integrar uma quadrilha interessada em roubar um banco no interior de Goiás contou com o envolvimento direto de 35 policiais militares e 74 tiros disparados por estes. Apenas 3 policiais, que faziam a guarda das viaturas, não efetuaram tiros na abordagem, realizada por volta das 2...