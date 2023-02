Acontece, entre os dias 18 a 20 fevereiro, o 39° Congresso Espírita do Estado de Goiás, no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia e no Instituto Educacional Emmanuel, em Goiânia. As discussões desta edição estão centradas no tríplice aspecto do Espiritismo “Ciência, Filosofia e Religião”, e no tema deste ano “O consolador ante os novos tempos”. O evento contará com conferências, fóruns, oficinas temáticas, rodas de conversa, espaços para convivência, confraternização, aprendizado e entretenimento que trabalham o tema central.

Para ter acesso às atividades, é necessário realizar inscrição prévia, mediante pagamento. Para comprar suas credenciais e realizar sua inscrição do evento é só acessar a aba de inscrições no site oficial do congresso.

O encontro viveu um hiato de dois anos devido a pandemia, e neste retorno, pela primeira vez, as programações para jovens e adultos estão unificadas. Durante os três dias de congresso, acontecem atividades para bebês, crianças, jovens e adultos com o objetivo de “despertar o ser imortal para o encontro consigo, com o outro e o mundo, em todas as dimensões da vida”.

No encontro, o público vai contar com feira de livros aberta com títulos espíritas, espiritualistas e de auto-ajuda, com descontos de até 70%. As vendas acontecem no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia, contando também com stands de alimentação. A entrada nesta parte do evento em específico é gratuita.

A expectativa da organização do evento é reunir cerca de três mil pessoas, além do público que vai acompanhar ao vivo pela internet a programação do auditório Rio Vermelho. A transmissão dessa parte da programação acontece no perfil Youtube FEEGO.

Para maiores informações, é só acessar o site https://congresso.feego.org.br/inicio ou entrar em contato pelos números (62) 3281-0200 ou (62) 99348-1215.

