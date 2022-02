Cidades 41 dias após troca, bebês de Aparecida de Goiânia voltam para famílias biológicas Exames de DNA confirmaram que crianças não estavam morando com suas famílias biológicas. Após muito choro, cada mãe levou seu filho para casa

Depois de quarenta e um dias, as duas mães que suspeitavam da troca de seus bebês na maternidade tiveram a confirmação de que as crianças que levaram para casa em dezembro não eram seus filhos biológicos. Depois de muito choro, cada uma seguiu para casa levando o bebê gerado em suas barrigas, mas com o acordo de manterem contato daqui pra frente. Viviane Alcântara fo...