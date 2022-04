Cidades 500 mil dólares encontrados em caminhonete no aeroporto de Goiânia iriam para o tráfico, conclui PF Montante seria utilizado para comprar cocaína na Bolívia e era oriundo de lavagem de dinheiro

O dinheiro encontrado em uma caminhonete no estacionamento do aeroporto de Goiânia, em março de 2014, seria utilizado para comprar cocaína na Bolívia e seria levado até lá no carro deixado na capital goiana, concluiu a Polícia Federal (PF) em inquérito divulgado nesta terça-feira (26). O carro ficou abandonado no estacionamento por cerca de seis dias, o que levant...