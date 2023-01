Cidades 538 pessoas foram mortas por agentes policiais de Goiás durante ações em 2022 Número de óbitos registrou a segunda queda consecutiva no ano passado, mas patamar ainda é elevado. SSP diz que todas as mortes foram decorrentes de confrontos

O número de mortes em ações policiais em Goiás registrou a segunda queda consecutiva no ano passado. Com 4,6% a menos em relação ao ano anterior, 2022 terminou com 538 civis mortos por agentes da Segurança Pública. Apesar da redução, a avaliação é de que a letalidade da polícia goiana se mantém alta quando observada a linha histórica e na divisão por 100 mil habitantes....