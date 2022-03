Cidades 61 cidades têm amostras de água contaminada em Goiás Coletas feitas entre os anos de 2018 e 2020 revelaram substâncias como urânio, bário ou compostos encontrados em agrotóxicos que, na exposição prolongada, podem causar efeitos nocivos. Saneago diz que água fora do padrão não chega às casas

Entre 2018 e 2020, 61 cidades goianas, que representam cerca de um quarto dos 246 municípios do Estado, apresentaram na água de abastecimento da população a presença de substâncias prejudiciais à saúde. A constatação é de um estudo feito pela entidade Repórter Brasil com base nos dados do Sistema de Informação de Vigilância da Qualidade da Água para Consumo Humano (Siságua...