Cidades 62% dos deslocamentos em Goiânia são demorados, diz pesquisa Levantamento aponta que só em 37,7% das viagens ao trabalho, saúde ou educação duram menos de 1 hora se feitos de ônibus ou de 30 minutos se a pé ou bicicleta

Goiânia não é considerada uma cidade acessível, sobretudo para quem mora nas periferias, a locais de trabalho, saúde ou educação, como aponta o estudo que calcula o Índice de Acesso à Cidade (IAC), realizado no final de julho. A pesquisa calculou qual o tempo gasto nos trajetos feitos com diversos meios de transporte entre as áreas da cidade até locais que possuem emp...