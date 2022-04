Cidades 68 escolas municipais estão paralisadas em Goiânia Número, que já chegou a 195, representa 18% das 370 instituições municipais de Goiânia. Professores seguem com protestos e dizem que não vão abrir mão de reajuste de 33%

Das 370 instituições municipais de ensino de Goiânia, 68 (18%) estão com atividades suspensas por conta da paralisação dos professores, que reivindicam um aumento salarial que acompanhe o do Governo Federal. No início da paralisação, o número chegou a 195 escolas. De acordo com dados da Secretaria Municipal da Educação (SME), outras 39 unidades já registraram a retomada dos ...