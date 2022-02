Cidades 80% da população goiana teve dengue sem saber, revela coordenador da SES-GO Segundo Murilo, 90% dos casos da doença no estado de Goiás são do tipo 1, que tende a ser menos grave

Cerca de 80% da população goiana teve dengue sem saber. A informação foi divulgada na tarde desta segunda-feira (14) pelo coordenador de controle da doença da Secretaria Estadual de Saúde (SES-GO), Murilo do Carmo, durante entrevista para a rádio CBN Goiânia. Segundo Murilo, 90% dos casos da doença no estado de Goiás são do tipo 1, que tende a ser menos grave. Apesar...