Uma operação apreendeu joias, imóveis, equipamentos eletrônicos, dinheiro em espécie e carros de luxo dos suspeitos de envolvimento em roubo de R$ 50 milhões em bitcoins de um empresário alemão, em Anápolis. A ação da Polícia Civil foi realizada no último dia 17 de dezembro em Goiás, Tocantins e em São Paulo.

No total, foram cumpridos 16 mandados de busca e apreensão, e um dos investigados foi preso em flagrante pelo crime de posse ilegal de arma de fogo. Além disso, foram bloqueados judicialmente cerca de R$ 1,2 milhões.

Segundo o delegado Jorge Bezerra, reponsável pelo caso, os investigados conseguiram vender as criptomoedas rapidamente e adquiriram bens materiais de luxo. "A investigação agora deve terminar nos próximos 30 dias. Depois disso, vamos encaminhar a denúncia ao Poder Judiciário", disse o delegado.

De acordo com o Polícia Civil, os suspeitos que ainda não foram presos vão aguardar em liberdade até o julgamento. "O juiz entendeu que os suspeitos não apresentam risco para as investigações", ressaltou o delegado Jorge Bezerra.

A Polícia Civil intitulou a ação como "Operação Crypto" em referência ao roubo de criptomoedas após o sequestro de um casal em Anápolis. O delegado ainda explicou que a operação foi realizada exclusivamente para concluir as investigações deste caso.

Sequestro em Anápolis

Um casal foi sequestrado ao chegar em casa em setembro de 2020, em Anápolis. Um empresário alemão e a mulher foram levados pelos suspeitos dentro de um veículo até um matagal, perto da Base Aérea da Aeronáutica.

Os sequestradores pediram que o alemão fizesse a transferência de R$ 50 milhões em bitcoins em troca da liberação dele e da mulher. "Ele me disse se fizer algo errado e se não digitar os códigos corretos, vou matá-lo na hora”, relembrou a vítima ao Fantástico.

O computador do casal foi roubado pelos suspeitos com o objetivo de facilitar a transferência, já que a chave de acesso a moedas virtuais, geralmente, ficam guardadas em equipamentos eletrônicos pessoais.

Após quatro horas do sequestro, o casal foi abandonado no local do cativeiro, depois que a transferência dos bitcoins foi concluída.

