A Polícia Federal deflagrou uma operação nesta quinta-feira (8) para investigar fraudes em benefícios previdenciários, em Goiânia e Aparecida. Os agentes cumpriram três mandados judiciais de busca e apreensão nas residências dos investigados.

Segundo a PF, as investigações apontaram que, por 4 vezes, dispositivos eletrônicos foram instalados nas dependências do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) em Goiânia, com a intenção de invadir a rede de informática e possibilitar o acesso remoto aos sistemas corporativos da previdência.

Os policias identificaram que os investigados conseguiram reativar benefícios, gerando altos valores acumulados. Dessa forma, a Gerência Executiva do INSS identificou os dispositivos e acionou a Coordenação-Geral de Inteligência Previdenciária e Trabalhista (CGINT) e a Polícia Federal.

Os crimes apurados pela PF são os de estelionato qualificado, furto qualificado e associação criminosa, com penas que podem chegar a 17 anos de prisão.

A PF informou que o nome "Operação Terceiro Dia" faz referência às atividades criminosas desenvolvidas, que envolviam o desbloqueio, em grande parte, de pessoas falecidas, que eram “ressuscitadas” com a reativação do benefício.

Em nota ao g1 Goiás, a Gerência Executiva do INSS disse que não vai se manifestar sobre a operação.

