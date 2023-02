Uma operação da Polícia Federal realizada na manhã desta terça-feira (14) identifica participantes dos ataques golpistas do dia 8 de janeiro. Segundo a PF, estão sendo cumpridos mandados de prisão preventiva em Goiás, Minas Gerais, Paraná, Sergipe e São Paulo.

Esta é a sexta fase da Operação Lesa Pátria, que identifica pessoas que participaram, financiaram, omitiram-se ou fomentaram os fatos ocorridos no dia 8 de janeiro. Ao todo, estão sendo cumpridos oito mandados de prisão preventiva e 13 mandados de busca e apreensão, expedidos pelo Supremo Tribunal.

Há pouco mais de um mês, o Palácio do Planalto, o Congresso Nacional e o Supremo Tribunal Federal foram invadidos por indivíduos que promoveram violência e dano generalizado contra os imóveis, móveis e objetos das três instituições.

Os fatos investigados constituem, em tese, os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, associação criminosa, incitação ao crime, destruição e deterioração ou inutilização de bem especialmente protegido.

De acordo com a Polícia Federal, as investigações continuam em andamento e a Operação Lesa Pátria agora é permanente, com atualizações periódicas acerca do número de mandados judiciais expedidos, pessoas capturadas e foragidas.

Caso tenha informações sobre a identificação de pessoas que participaram, financiaram ou fomentaram os atos golpistas em Brasília, a Polícia Federal pede que encaminhe a denúncia para o e-mail denuncia8janeiro@pf.gov.br.

