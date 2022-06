Cidades Ação de combate ao tráfico de drogas cumpre 14 mandados de prisão em Luziânia e mais 2 cidades Segundo a PC, mais de 200 policiais estão envolvidos na operação. As buscas e apreensões ainda estão em andamento.

Em atualização A Operação Narco Brasil 2022 está sendo realizada na manhã desta quinta-feira (30), em Luziânia, Águas Lindas e Formosa. A Polícia Civil do Estado de Goiás realiza buscas e apreensões por meio das três Delegacias Regionais do Entorno do Distrito Federal. O objetivo da ação é cessar o tráfico ilícito com a prisão temporária e em flagrante de ...