Cidades Ação mira ex-sócio por liberar uso de contraste vencido em clínica de Goiânia onde psicóloga morreu Proprietário estabelecimento processa antigo parceiro de negócio. Caso corre na Justiça. Atitude que motivou processo teria ocorrido em 2020

Um ex-sócio da clínica onde uma psicóloga morreu, depois de receber contraste para fazer um exame, no dia 21 de dezembro deste ano é acusado de ter autorizado o uso de contraste vencido no local no início de maio de 2020. O inquérito policial do caso foi remetido ao Judiciário em fevereiro de 2021 e o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) ofereceu denúncia contra...