Cidades Ação pede indenização de R$ 11 milhões contra rede de supermercados, em Jataí MPGO quer que a empresa seja responsabilizada por vender produtos vencidos ou com preços diferentes daqueles apresentados nas prateleiras

Uma rede de supermercados com unidade em Jataí, no sudoeste do estado, pode ser condenada a pagar indenização por dano moral coletivo de mais de R$ 11 milhões, após ser acionada pelo Ministério Público de Goiás (MPGO). O órgão está pedindo na Justiça que a empresa seja responsabilizada por vender produtos vencidos ou com preços diferentes daqueles apresentados nas prateleiras. De acordo...