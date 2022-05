Cidades Ação prende cinco e apreende 70 kg de cocaína em aparelhos de ar-condicionado, em Aparecida Entorpecentes saíram do Mato Grosso e seriam levadas para outros estados. Cerca de 70 quilos de cocaína pura estavam armazenadas dentro dos aparelhos

Cinco homens com idades entre 22 e 43 anos foram presos em Aparecida de Goiânia nesta segunda-feira (9) com mais de 70 quilos de cocaína pura, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O entorpecente, avaliado em mais de R$ 15 milhões, estava escondido dentro de aparelhos de ar-condicionado que estavam guardados dentro de um galpão, no Setor Pontal Sul. Além da PRF...