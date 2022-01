Cidades Ação questiona valor da venda de Hospital do Servidor Público Grupo afirma que trabalhadores públicos goianos não foram ouvidos sobre a transação da unidade de saúde e questionam o valor pago pelo governo estadual

Representantes sindicais dos servidores públicos entraram com um mandado de segurança para tentar reverter a venda do Hospital do Servidor Público, no Parque Acalanto, em Goiânia. A unidade de saúde pertencia ao Instituto de Assistência dos Servidores Públicos de Goiás (Ipasgo) e foi comprada pelo estado por R$ 128 milhões na última quinta-feira (30). O valor de venda d...