A rápida ação da equipe médica foi determinante para a melhora da pequena Valentina, siamesa separada da irmã Heloá após 15 horas de cirurgia, e que havia apresentado um agravamento de seu quadro no último domingo (15). Conforme o médico que conduziu o procedimento cirúrgico de separação, Zacharias Calil, o pulmão esquerdo da pequena chegou a parar de funcionar após uma "rolha de muco" desprender do tubo e migrar para os brônquios pulmonares, fazendo com que ela corresse um grande risco. Após constatar o problema, a equipe conseguiu retirar a secreção e estabilizar a menina no mesmo dia.

Ao POPULAR, Calil, que fez a separação das siamesas na manhã da última quinta-feira (12) no Hospital Estadual da Criança e do Adolescente (Hecad), em Goiânia, destacou que os primeiros cinco dias após uma cirurgia dessa complexidade são os mais importantes e quando há maior risco de complicações.

"É quando os pacientes começam a apresentar determinadas complicações, principalmente nas linhas de sutura dos órgãos. Às vezes abre e pode evoluir para uma embolia pulmonar, porque ficam muito tempo deitadas numa posição estática, entubadas", detalhou.

O médico relata que, na manhã de domingo, chegou a conversar com a equipe da UTI que ficassem "de olho minuto a minuto" nas gêmeas, devido ao risco de alterações bruscas.

"Não deu outra. Meia hora depois a Valentina apresentou um quadro respiratório intenso, foi muito tenso. Pulmão esquerdo dela parou de funcionar totalmente. Uma oximetria que a gente considera normal 95, 96, caiu pra 57. Mesmo ela entubada com oxigênio não conseguia reverter a situação", descreveu Calil.

A suspeita inicial era que a gêmea estive com embolia pulmonar. No entanto, a equipe da broncoscopia foi acionada e, após os exames, detectaram que na verdade Valentina estava com atelectasia, que nesse caso se deu pela migração de parte do muco preso ao tubo de respiração para o pulmão esquerdo, causando sua obstrução.

Com a retirada da secreção, à noite a equipe já havia conseguido estabilizá-la, fazendo com que o oxímetro - aparelho que marca a saturação do oxigênio - marcasse 98. "Foi como um corpo estranho do próprio organismo, e que fez um estrago danado", apontou Calil sobre a "rolha de muco" que invadiu o pulmão de Valentina.

Estáveis na UTI

De acordo com Zacharias Calil, tanto Heloá quanto Valetina seguem estáveis na UTI. Porém, ele destaca que os cuidados redobrados continuam. O médico informou que o tubo de ventilação mecânica de Heloá deve ser retirado já nesta segunda-feira (16). O mesmo procedimento deve ocorrer com Valentina amanhã, terça-feira (17).

Ainda não há estimativa de quanto tempo as gêmeas deverão ficar na UTI, mas segundo Calil, casos assim podem fazer com que a internação na Terapia Intensiva se estenda por até três meses.

Relembre

Naturais de Guararema, cidade do interior de São Paulo, Heloá e Valentina nasceram unidas pelo osso da bacia, parte do tórax, abdômen, fígado, intestinos delgado e grosso e genitálias.

Elas fazem acompanhamento com a equipe médica desde o primeiro ano de vida e já passaram por outra cirurgia em março de 2022, quando foi colocado expansores de pele, para que fosse possível realizar a separação.

As gêmeas foram operadas pelo cirurgião Zacharias Calil na manhã de quinta-feira (12).