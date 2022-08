Cidades Ação resgata trabalhadores em situação análoga à escravidão dormindo até em curral, em Trindade Fiscais encontraram alojamento com falta de higiene e cômodos superlotados

Doze trabalhadores foram resgatados na última quarta-feira (17), após serem encontrados em condições análogas à escravidão em uma fazenda de Trindade, na Região Metropolitana de Goiânia. As vítimas trabalhavam no corte, manuseio e transporte de eucalipto. Segundo o Ministério Público do Trabalho em Goiás (MPT-GO), os alojamentos na fazenda eram precários, com fa...