Cidades Ações policiais em Goiás resultaram na morte de 579 pessoas em 2021 Número é 9% inferior ao de 2020, mas está entre os mais elevados da série histórica, iniciada em 2008. Recorde foi em 2019, com 825 registros

O número de pessoas mortas em ações policiais no estado de Goiás caiu 9% em 2021 na comparação com 2020. Apesar disso, os registros mantiveram margem muito superior àquela observada antes de 2019. Com 579 mortos, 2021 foi o terceiro ano com maior letalidade policial de toda a série histórica disponível, iniciada em 2008. As informações sobre letalidade da polícia goiana...