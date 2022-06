Cidades A cada aborto legal, 11 meninas são internadas

A cada aborto legal feito em meninas de 14 anos ou menos no Brasil, outras 11 precisaram ser hospitalizadas em decorrência de interrupções de gravidez provocadas ou espontâneas em 2021.O levantamento foi realizado pelo jornal Folha de S.Paulo com dados de registros hospitalares do SUS (Sistema Único de Saúde).No ano passado, foram registradas 1.556 internações rela...