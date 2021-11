Cidades A morte como tema de palestra Em tratamento contra uma leucemia, monsenhor Jacinto Carlos Pereira faz palestra gratuita em Goiânia sobre o final da vida

Padre, filósofo e teólogo, o monsenhor Jacinto Carlos Pereira, de 88 anos, que integra a diocese de Porto Nacional (TO), ministra nesta terça-feira (9), em Goiânia, às 17 horas, uma palestra com o tema ”O que é morrer?”, na unidade da Avenida Anhanguera, no Setor Aeroporto, perto do Lago das Rosas, da Pax Domini. O evento é gratuito, mas é preciso fazer inscrição prévia p...