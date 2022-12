Cidades Abandono de pets aumenta no período das férias Com as festas de fim de ano e as férias se aproximando, uma preocupação intensifica-se para aqueles que lidam com a causa animal: o ‘descarte’ de cães e gatos

As festas de fim de ano tendem a aquecer os corações das famílias ao redor do País, no entanto, podem também ser motivo de muita aflição entre os animais domésticos. Férias a longo prazo e falta de espaço para deixar cães e gatos é uma das questões que levam ao abandono animal durante este período. A atitude gera preocupação e é vista como irresponsabilidade por instituiçõe...