Estão abertas as inscrições para o Circuito Mulher, tradicional corrida que celebra o Dia Internacional da Mulher, em Goiânia. O evento chega em sua 13ª edição com o tema ‘Corra pra vida toda’. Com percursos de 5 e 10 km, evento conta ainda com um espaço montado para receber mil mulheres.

O Circuito Mulher deste ano acontece no dia 19 de março, às 6h30, em frente a Belcar Automóveis do Setor Alto da Glória. As inscrições podem ser feitas até o dia 14 de março pelo site e o número de vagas é limitado.

No momento da inscrição, os atletas devem escolher entre dois tipos de kits, disponibilizados pela equipe organizadora: o kit econômico (com número do peito e chip) e o kit completo (número de peito, chip, camiseta de atleta e ecobag personalizada). Os kits serão ofertados de acordo com a disponibilidade das vagas.

Durante a corrida, existirão pontos de hidratação, segurança ao longo do percurso, DJ no momento de aquecimento, além da sinalização exclusiva para o circuito.

Leia também:

- Nuvem em formato de cogumelo chama a atenção em Goiás; vídeo

- Siamesas separadas recebem visita de cães em terapia assistida no hospital