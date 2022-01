Cidades Abordagem da PM a youtuber em Cidade Ocidental foi legal, diz juíza Justiça volta a afirmar que não houve excesso por parte de policial que apontou arma em direção a youtuber que gravava manobras de bike. MP recorre da decisão

A juíza Bianca Melo Cintra, da Vara da Auditoria Militar de Goiânia, manteve nesta semana posicionamento da Justiça de que não houve excessos por parte do policial militar que abordou o ciclista e youtuber negro Filipe Ferreira Oliveira, de 30 anos, em um parque em Cidade Ocidental, no Entorno do Distrito Federal. Em 28 de maio de 2021, Filipe gravava manobras c...