A ONG Abrigo dos Animais Refugados, localizado no bairro Jardim Novo Mundo, em Goiânia, teve sua conta no Instagram hackeada e, com isso, perdeu sua principal ferramenta para pedir doações. Agora, as contas começam a se acumular e os cerca de 200 cães e gatos assistidos correm o risco de ficarem sem o apoio necessário.

A voluntária Isis Costa Tavares contou ao POPULAR que a ONG perdeu o acesso ao Instagram há cerca de um mês. “Lá, nós tínhamos 20 mil seguidores e era nossa principal forma para conseguir ajuda, tanto para receber doações de comida, dinheiro e produtos de limpeza, quanto para divulgar os animais para adoção”, lamenta.

Segundo ela, o hackeamento da conta aconteceu dois meses depois da morte da antiga dona do abrigo, Lívia Denise Camargo, que não resistiu à Covid-19. Desde então, as dificuldades se acumulam.

A voluntária revela que, de aluguel, a ONG gasta R$ 1.300 por mês. A alimentação dos cães e gatos custa R$ 390 por dia. Atualmente, a conta acumulada com consultas e exames veterinários está por volta de R$ 20 mil. Além disso, há ainda as despesas com produtos de limpeza, água e energia. “Desde a morte da Lívia, os voluntários estão se mobilizando para manter o abrigo”, destaca Isis.



Conta reserva

A equipe que cuida do abrigo não sabe quem tomou controle da conta no Instagram, tampouco com que finalidade. Isis afirma que já foi registrado um boletim de ocorrência sobre o caso e uma equipe foi contratada para tentar recuperá-la. No entanto, não há previsão de quando – ou mesmo se – isso será possível.

Neste meio tempo, o abrigo faz suas divulgações com uma conta reserva. “Mas ela é muito pequena ainda. Tem poucos seguidores”, diz Isis. A nova conta pode ser encontrada no perfil @onganimaisrefugados.

Há diversas opções para aqueles que quiserem apoiar o abrigo. Uma conta Pix foi criada para receber doações (aadarpagoiania@gmail.com), mas quem não se sentir à vontade para ajudar com dinheiro, pode apoiar com a entrega de produtos de limpeza, medicamentos, castrações, entre outros. Confira os detalhes nas imagens abaixo.