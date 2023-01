O acampamento bolsonarista que estava montado em frente ao quartel do Exército em Goiânia foi desmobilizado nesta segunda-feira (9) Imagens mostram militares carregando grades de madeira e colhões que ficavam sobre as tendas.

A desmobilização aconteceu após atos golpistas feitos por bolsonaristas radicais em Brasília, no domingo (9). Segundo o coronel da Polícia Militar André Avelar, o acampamento foi desmontado de forma pacífica, após uma diminuição significativa dos manifestantes que estavam no local.

“O acampamento já vem naturalmente de uma diminuição significativa de pessoas. A retirada é totalmente pacífica”, disse o coronel.

Segundo apurado pela TV Anhanguera, o acampamento que fica em frente à Base Aérea do Exército em Anápolis também está sendo desmobilizado após a determinação do Supremo Tribunal federal (STF).

Responsabilidade

Em entrevista coletiva na manhã desta segunda-feira, o Governador Ronaldo Caiado (UB), explicou que toda a área que for de responsabilidade do Governo de Goiás será desocupada. “Toda a área que for responsabilidade do Governo de Goiás será esvaziada", disse.

O g1 entrou em contato com o Exército Brasileiro, por e-mail, às 11h desta segunda-feira, a fim de saber como ocorreram as desmobilizações em áreas pertencentes aos quartéis, mas não houve resposta até a última atualização desta reportagem.

