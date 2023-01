Atualizada às 17h30*

Um idoso de 63 anos morreu e outras cinco pessoas ficaram feridas, sendo três em estado grave, após um ônibus da prefeitura de Formoso, no norte de Goiás, se envolver em um acidente entre as BRs 080 e 153, em Uruaçu. Segundo informou a Ecovias do Araguaia, concessionária que administra as rodovias, havia 16 pessoas no veículo. Todas foram encaminhadas para o Hospital Estadual Centro-Norte Goiano (HCN) de Uruaçu.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF), por sua vez, informou que seis passageiros ficaram em estado grave e dez tiveram ferimentos leves. Ainda de acordo com a corporação, o motorista fez o teste do bafômetro, que deu negativo para o consumo de bebida alcoólica.

Em nota, o HCN informou que o idoso morreu em consequência das complicações do trauma e que um paciente passou por cirurgia ortopédica e não corre risco de vida. “Até o momento, dois pacientes receberam alta e os demais permanecem em atendimento médico e multiprofissional”, afirmaram.

A Prefeitura de Formoso também se posicionou sobre o acidente. Também em nota, a administração se solidarizou com os familiares do idoso e com os demais passageiros e vítimas. Além disso, informou que o ônibus era novo, que tinha as revisões e documentação em dia e que o motorista estava apto ao trabalho.

Informações preliminares apontam que o ônibus saiu da pista após passar direto pelo trevo, por volta de 1h30 desta terça-feira (17), e caiu em um barranco. Os outros dez ocupantes não tiveram ferimentos.

A concessionária também informou que não houve necessidade de interditar a via, não prejudicando, portanto, o fluxo de veículos no local.

Leia também:

Homem se pendura em cabos para ajudar motorista e impedir que caminhão afundasse em rio; vídeo

Desaparecimento de 8 pessoas é investigado após corpos carbonizados serem encontrados em Goiás

Carro desgovernado derruba poste e tomba após motorista perder o controle em Goianésia; vídeo