Acidente com ônibus deixa feridos na BR-020

Um acidente envolvendo um ônibus e uma carreta aconteceu por volta de 04h30 da manhã desta sexta-feira (5), na BR-020, em Formosa, no Entorno do Distrito Federal. Segundo os bombeiros, cinco pessoas ficaram feridas e não houve mortes. O condutor do ônibus, de 42 anos, que saiu da Bahia com destino a Goiânia, teria perdido o controle do veículo e colidido na tra...